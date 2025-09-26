Con septiembre llegaron las fiestas en honor a la Virgen del Niño Perdido de Tabuenca. Como preludio a la programación festiva, el último fin de semana de agosto, tuvo lugar la celebración de los Mártires de Tabuenca, además de los tradicionales ranchos y, como novedad este año, el sábado por la tarde se ralizó el recorrido de peñas con una disco itinerante que les gustó mucho a todos los tabuenquinos para terminar el día con disco móvil en el pabellón.

Tabuenca se viste de gala en septiembre

El pistoletazo de salida se llevó a cabo el viernes 5 de septiembre con el volteo de campanas y la salida de cabezudos y volteo de campanas, el vermú para mayores y el pregón a cargo de la comisión, que dio paso al recorrido de sangría por las peñas de todo el pueblo.

Durante esos días no faltaron las fiestas las vaquillas, la recuperación de las patatas asadas repartidas en la Puerta de la Villa, los bailes, el parque infantil para los niños y la comida popular para 800 personas. Ya el lunes 8, día de la fiesta, la misa, procesiones y subasta. La misa fue cantada por los integrantes de la Escuela Municipal de Jota. Su acto más representativo, la subasta de Hachas y Palos con su «Toque usted el ramo» pudo verse a través de Instagram.

Las próximas en enero

El martes 9 finalizaron las fiestas con la actuación de mariachis, una comida popular de migas realizada por voluntarios en el pabellón y, como ya es habitual para cerrar la programación festiva, las jotas en el pabellón.

«Como siempre el 8 de septiembre en Tabuenca termina el verano, se cierran las casas que han permanecido todo el verano abiertas, reina el silencio en las calles, pero a pesar de ello y sin descanso el municipio se prepara para recibir las próximas fiestas de invierno en enero con tanta o más ilusión que las fiestas de verano», destacan desde el consistorio.