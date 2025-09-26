El taller de memoria dará inicio el jueves 2 de octubre

En unos días comienzan las clases dirigidas a los alumnos del taller de memoria de Mallén, una actividad que tiene una extraordinaria acogida por parte de los asistentes y sus familias.

Las sesiones se iniciarán el jueves 2 de octubre y se desarrollarán los martes y jueves, de 11.00 a 12.30 horas, en el club del jubilado hasta el mes de mayo. Para participar en esta actividad es necesario inscribirse en el Ayuntamiento de Mallén, ya que las plazas son limitadas.

En el taller de memoria se propone a los participantes realizar actividades grupales de estimulación cognitiva, comprensión lectora, escritura, cálculo, dibujo y también divertidos juegos.

Punto de encuentro

Con ello, los alumnos y las alumnas que asisten al taller de memoria consiguen estimular la memoria y su capacidad cognitiva, aumentan su autoestima y fomentan las relaciones sociales. Además, la actividad es un punto de encuentro en el que compartir experiencias, intercambiar conocimientos y hacer uso del tiempo libre de una forma saludable.