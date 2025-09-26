Tarazona acoge una muestra de los trajes de cipotegato de la comarca

El traje del cipotegato de Bulbuente, al igual que de otros municipios de las comarcas Campo de Borja y Tarazona y El Moncayo, se expone durante estos días en Tarazona. La Fundación Tarazona Monumental ha organizado una exposición sobre esta vestimenta dentro de las Jornadas Patrimonio Inmaterial Turiasonense. Esta cita se completa con actividades que abarcan diferentes ambitos, como las festividades, la música, la artesanía o el lenguaje con el objetivo de dar a conocer las tradiciones más arraigadas y poner en valor el trabajo desinteresado que realizan los ciudadanos para mantenerlas vivas.

La exposición de los trajes de todos los cipotegatos de las comarcas Campo de Borja y Tarazona y El Moncayo se puede visitar los días 27 de septiembre y 4, 10 y 11 de octubre en el Centro Cultural San Atilano de la capital turiasonense. El acceso es libre y sin reserva. En estas jornadas colaboran los ayuntamientos de Tarazona, Ambel, Bulbuente, Maleján, Grisel, Vera de Moncayo y El Buste. «Desde el Ayuntamiento de Bulbuente agradecemos que hayan querido contar con nosotros y con el Cipotegato de Bulbuente en unas jornadas culturales como estas», indican desde el consitorio.