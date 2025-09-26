Vaman creará su propio centro logístico en Barbalanca

El grupo aragonés Vaman Holding desarrollará su propio centro logístico en la localidad zaragozana de Borja. La firma, especializada en trabajo metálico, invertirá unos nueve millones de euros en una nueva infraestructura en el polígono Barbalanca, donde ya cuenta con una instalación.

Vaman ha sido la única empresa que se ha presentado a la licitación de una parcela de unos 14.000 m2. El contrato, promovido por el Ayuntamiento de Borja, tenía como objetivo la enajenación de tres parcelas de unos 1.500 m2, 4.500 m2 y 7.200 m2, respectivamente, para el desarrollo de iniciativas industriales en la zona.

«La parcela que se enajena deberá destinarse, única y exclusivamente, a la construcción de nave industrial y funcionamiento de proyecto empresarial en el polígono industrial», advertía el consistorio borjano en su licitación. Un objeto que cumple con creces la ampliación de Vaman, una firma ya asentada en el municipio.

La inversión que planea hacer Vaman en este nuevo espacio ronda los nueve millones de euros. Al menos 332.720 euros ha tenido que ofrecer la empresa aragonesa para hacerse con la nueva parcela en la que plantea el desarrollo logístico de su firma.

La intención es levantar, dentro de esta pastilla de 14.000 metros cuadrados, una estructura de unos 8.000 metros cuadrados en la que poner en funcionamiento una línea de distribución de las estructuras metálicas en la que está especializada la empresa.

La licitación ofertada por el Ayuntamiento de Borja no específica el tiempo que tardaría en levantarse la nueva nave industrial. Sí destaca, en los criterios de adjudicación, que la menor tardanza se premiará con una mayor puntuación y ofrece la posibilidad de construir la nueva fábrica en uno, dos o tres años.

«Vaman Management Holding pertenece a Abalsir Investments, una empresa española de inversión privada con una cartera diversificada de empresas y activos industriales», explica la empresa en su propia página web. Respecto a su producción, Vaman detalla que se dedica a «la fabricación de componentes metálicos seriados de tamaño medio y pesado para diferentes sectores industriales» y pone en valor su oferta de «producto terminado, listo para expedición».

La futura ampliación de Vaman en Borja demuestra el buen momento que atraviesa el polígono Barbalanca. La semana pasada, este diario adelantaba que Fagor Ederland, la filial auxiliar del automóvil del grupo Mondragón, se ha aliado con la compañía china Duoli Technology para relanzar sus instalaciones en Borja con la vista puesta en la asignación de dos modelos de Leapmotor a la fábrica de automóviles de Figueruelas. Allí, ambas compañías han acordado dar un paso adelante para impulsar una asociación que trae a tierras aragonesas el acuerdo estratégico sellado entre ambas compañías el pasado mes de junio en Kunshán, ciudad china donde Fagor cuenta con una planta productiva.

Desde el consistorio señalaron de que se trata de «otra buena noticia» para el municipio de la que se informará muy pronto a los vecinos.