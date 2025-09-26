La vía Escachamatas recibe ayudas para su recuperación

La Ruta de la Garnacha ha celebrado la concesión de la ayuda Leader que permitirá dar inicio a la primera fase de recuperación y puesta en valor de la vía verde del Escachamatas. Este proyecto transformará el antiguo trazado ferroviario que conectaba la Comarca Campo de Borja con el corredor del Ebro en un espacio de ocio, cultura y turismo sostenible, impulsando el patrimonio ferroviario y enológico de la comunidad.

La actuación abarcará el tramo Borja-Magallón-Borja, y tiene como meta la rehabilitación del antiguo camino ferroviario para su uso por peatones y ciclistas, la instalación de mobiliario urbano (bancos y mesas de picnic) y la colocación de cartelería informativa en puntos estratégicos.

Además, se incorporará tecnología de realidad aumentada para ofrecer a los visitantes una experiencia interactiva que les permita conocer la historia del tren Escachamatas mediante códigos QR y recreaciones digitales. Este componente innovador supone un importante recurso educativo para que escolares y visitantes comprendan el papel histórico de esta infraestructura en el desarrollo de la comarca.

La iniciativa está liderada por la agrupación de municipios que atraviesan la vía verde -Borja, Albeta, Ainzón, Bureta, Alberite de San Juan y Magallón- bajo la coordinación de La Ruta del Vino La Garnacha.

Tras la concesión de la ayuda, valorada en casi 40.000 euros, se iniciará el trabajo conjunto entre los municipios para la ejecución de las obras, reafirmando así el compromiso de la comarca con la conservación del patrimonio, la movilidad sostenible y el fomento del enoturismo.

«Este es un paso muy importante para nuestra comarca: no solo recuperamos un espacio histórico, sino que creamos un recurso turístico innovador que dinamizará la economía local y atraerá visitantes interesados en la cultura, la naturaleza y el vino», ha destacado Pedro Morales Espligares, presidente de La Ruta del Vino La Garnacha. Con esta inversión, La Ruta de la Garnacha y los municipios implicados consolidan su apuesta por el desarrollo turístico sostenible y la puesta en valor de la historia ferroviaria que marcó el pasado de la comarca.