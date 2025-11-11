Ambel estrena el pilar votivode las Santas Reliquias

El Ayuntamiento de Ambel comenzó este verano a propuesta y en colaboración con la Asociación Cultural Amigos de la Villa de Ambel las obras de construcción de un nuevo pilar votivo con el fin de conmemorar la llegada de las Santas Reliquias al municipio. El lugar elegido para ubicarlo fue sobre un terreno cedido por la familia Lambea, en las inmediaciones del camino de Val de Alonso, por el que en el año 1549 llegaron las reliquias.

Ambel estrena el pilar votivo de las Santas Reliquias

La construcción fue realizada por Luis Mariano Sanjuán, siguiendo indicaciones de Pedro Domínguez, experto en este tipo de pilares. Durante el tiempo que duraron los trabajos, el lugar fue visitado en numerosas ocasiones por los ambeleros, deseosos de ver cómo evolucionaba la obra.

En el interior del pilar se colocó una lámina de las Santas Reliquias cedida por Pilar Seiquer. Allí se depositaron palos del paloteao, un cascabel, pegatinas y chapa Ambel buen vino, aceite y miel, un pen drive con vídeos de testimonios de las semanas culturales, una pelota de frontenis, un ejemplar de LA CRONICA CAMPO DE BORJA, libros y láminas, así como un escrito de la asociación, entre otros motivos. Durante la semana cultural y con las aportaciones de todo aquel que quiso colaborar, realizamos una cápsula del tiempo que descansa en el interior del pilar. Esperamos que en un futuro muy lejano, alguien la descubra y se emocione al conocer testimonios del pasado de Ambel y los ambeleros.

Inauguración del pilar bajo la lluvia

Por fin, el 25 de octubre, llegó el momento de inaugurar y bendecir el Pilar de las Santas Reliquias, y de celebrar lo bonito que ha quedado. Para ello contamos con la presencia del párroco Francisco Sánchez, los dulzaineros y los Danzantes de Ambel, dirigidos por Chon Sanjuán, que gustosamente y sin dudar se ofrecieron a palotear ese día tan especial.

A la celebración se quiso sumar la lluvia, que recibimos con alegría, porque como ya sabemos, nuestras Santas Reliquias son muy veneradas, entre otras cosas, porque nos protegen de grandes sequías. Así que tuvimos que volver al pueblo a buscar cobijo para compartir unas pastas y unos refrescos, disfrutar de nuestro paloteao y nuestros paloteadores y compartir un rato más juntos, que es lo que más nos gusta.

Desde la Asociación Cultural Amigos de la Villa de Ambel agradecemos a todos los que han hecho posible que Ambel disfrute de un nuevo pilar. También a todos por asistir a su inauguración y por recibirlo tan bien.