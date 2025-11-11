Animainzón premia el talento en animación

El cine de animación volvió a ser un año más protagonista en Ainzón del 24 al 26 de octubre en la XXII Jornadas de Cine de Animación. Animainzón ofreció un variado programa de actividades dirigidas a los escolares, un taller de experiencias interactivas y proyecciones. El acto central de las jornadas fue el certamen nacional de cortos de animación.

La jornada inaugural comenzó el viernes 24 con las actividades dirigidas a los escolares. Tuvo lugar la proyección de diez cortometrajes para los alumnos del colegio El Pomillo de Ainzón entre los que votaron su cortometraje favorito con el fin de otorgar el Premio de Jurado Escolar. Por la tarde se celebró la inauguración de las jornads con una charla divulgativa a cargo de Nabegos sobre experiencias interactivas audiovisuales. Incluyó la presentación de diferentes proyectos realizados y análisis de distintas tecnologías audiovisuales interactivas. El día finalizó con vino y música en directo con el dúo instrumental Hugo Martínez y Aitor Aranda en el vestíbulo del cine.

El sábado acogió un taller de experiencias interactivas con entrada libre. Por la tarde se celebró el certamen nacional de cortos Animainzón. Durante la sesión se proyectaron los 14 finalistas seleccionados entre los 147 cortometrajes recibidos. El acto contó con la presencia de sus autores y la votación del público a la finalización por medio de papeletas.

Las jornadas finalizaron el domingo con la proyección de la película infantil Elio y la clausura con la entrega de premios a los cortos ganadores. Los organizadores del festival expresaron su más sincero agradecimiento al público asistente y a los autores de los cortometrajes por compartir sus obras con la comunidad. Animainzón 2025 volvió a demostrar ser un evento referente en el calendario cultural, que promueve la creatividad y el talento en el mundo del cine de animación.

‘Un esfuerzo grandioso’

Durante la presentación de las jornadas, la alcaldesa de Ainzón, Paula Cruz, recordó que se trataba de la 22 edición de Animainzón, lo que supone «un esfuerzo grandioso para un pueblo tan pequeño», un festival «en el que se implica toda la población, y sin ellos no sería posible llevarlo a cabo». Cruz hizo hincapié en que «es un evento muy importante no solo para el municipio, sino también para las escuelas de cine de animación porque supone un referente y una lanzadera.

Por su parte, la coordinadora del festival, María del Pino Aínsa, recordó que este certamen de cortos de animación está dirigido a realizadores residentes en España, porque se pretende potenciar y dar visibilidad a la animación hecha en nuestro país. Explicó que en esta ocasión se recibió un total de 147 cortometrajes, un 11% más que el año pasado, principalmente de Madrid, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana. De Aragón recibieron tres. El festival, ya consolidado, fue financiado al 40% por la Diputación de Zaragoza.