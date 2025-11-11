Apego a la tradición y la convivencia

Las fiestas de Novillas fueron una demostración de cómo el apego a la tradición y el excelente espíritu de convivencia pueden generar una semana de felicidad desbordada. El esfuerzo de la Comisión de Fiestas y la respuesta de los vecinos aseguran que la memoria de estas jornadas y las ganas de repetirlas perdurará hasta el próximo año.