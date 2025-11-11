Arancha Tejero se proclama campeona de España de 5K

La atleta Arancha Tejero continúa ampliando su palmarés deportivo tras conquistar un nuevo título nacional. En esta ocasión, la corredora se ha proclamado campeona de España en la modalidad de 5K durante el campeonato celebrado en Galicia, demostrando una vez más su excelente estado de forma y su capacidad competitiva.

Arancha Tejero con los dos oros logrados en Galicia. | SERVICIO ESPECIAL

Además del título individual, Tejero y su equipo completaron una jornada histórica al alzarse también con el oro por equipos, un logro que refleja el alto nivel colectivo y la cohesión de la formación.

Con este nuevo triunfo, la atleta suma un importante hito a su trayectoria y continúa proyectando el nombre de su club y de nuestra tierra en el panorama nacional del atletismo.