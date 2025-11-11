Avanzan las obras del pabellón polideportivo

Avanzan las obras de construcción del nuevo pabellón polivalente de Borja, un proyecto de gran envergadura que busca ampliar las infraestructuras deportivas y recreativas de la ciudad.

Tras la adjudicación del contrato, la empresa constructora comenzó los trabajos, y ya se pueden observar grandes avances. Este ambicioso proyecto garantizará un espacio moderno y funcional, diseñado para la práctica de diversas disciplinas deportivas y la realización de actividades culturales y recreativas.

El nuevo pabellón de Borja contribuirá a mejorar la oferta de instalaciones en la localidad, proporcionando a los ciudadanos un lugar óptimo para el desarrollo de actividades.

Este proyecto tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos y en el fomento del deporte y la cultura en la comunidad. Con esta iniciativa, Borja da un paso más en su compromiso con la mejora de los espacios públicos y el bienestar de sus ciudadanos.