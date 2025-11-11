MEJORA DE LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS
Avanzan las obras del pabellón polideportivo
LA CRÓNICA
Avanzan las obras de construcción del nuevo pabellón polivalente de Borja, un proyecto de gran envergadura que busca ampliar las infraestructuras deportivas y recreativas de la ciudad.
Tras la adjudicación del contrato, la empresa constructora comenzó los trabajos, y ya se pueden observar grandes avances. Este ambicioso proyecto garantizará un espacio moderno y funcional, diseñado para la práctica de diversas disciplinas deportivas y la realización de actividades culturales y recreativas.
El nuevo pabellón de Borja contribuirá a mejorar la oferta de instalaciones en la localidad, proporcionando a los ciudadanos un lugar óptimo para el desarrollo de actividades.
Este proyecto tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos y en el fomento del deporte y la cultura en la comunidad. Con esta iniciativa, Borja da un paso más en su compromiso con la mejora de los espacios públicos y el bienestar de sus ciudadanos.
