El Ayuntamiento de Mallén contrata a siete personas

El Ayuntamiento de Mallén ha sido beneficiario nuevamente con programas de contratación de personas desempleadas, que están subvencionados al 100%. A través de estos programas se han contratado a dos personas para tareas de limpieza y jardinería en la brigada municipal, un arqueólogo para la continuidad del Proyecto Belsinon, una persona de limpieza de edificios municipales, una monitora de tiempo libre para la realización de actividades en la Residencia San Sebastián, y dos operarios dentro del programa del SEPE para tareas de poda y desbroce.