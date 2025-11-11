APUNTE
El ayuntamiento reafirma su apuesta por el patrimonio local
Gracias a esta intervención, el mueble del órgano ha recuperado su estabilidad estructural y su belleza original, devolviendo el esplendor a uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio histórico de Magallón. Así, el Ayuntamiento, junto a la Asociación del Órgano Histórico, reafirma su compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio local, garantizando que esta joya musical y artística continúe formando parte viva de la historia del municipio.
