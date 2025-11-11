POR SU PROYECTO ‘BIBLIOBORJA24... DE CÓMIC’
La biblioteca, premiada en el Concurso María Moliner
LA CRÓNICA
La biblioteca municipal de Borja ha sido reconocida en el Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner 2025, por su innovador proyecto BiblioBorja24…de Cómic.
En la 25º edición del certamen, convocado por el Ministerio de Cultura, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Coca-Cola, han participado 562 bibliotecas públicas de toda España. De ellas, 331 proyectos procedentes de municipios con menos de 50.000 habitantes han sido seleccionados por su creatividad, impacto social y capacidad para dinamizar la lectura entre la ciudadanía.
El jurado valoró las actividades desarrolladas entre junio de 2024 y mayo de 2025, destacando especialmente aquellas que promueven la inclusión, la innovación y la participación comunitaria. Cada una de las bibliotecas galardonadas recibirá una dotación económica de 2.777 euros, que deberá destinarse íntegramente a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos.
Con este reconocimiento, la biblioteca de Borja consolida su compromiso con la promoción cultural y la lectura, reafirmando su papel como un espacio abierto, dinámico y esencial en la vida cultural del municipio.
