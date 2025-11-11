La biblioteca, premiada en el Concurso María Moliner

La biblioteca municipal de Borja ha sido reconocida en el Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner 2025, por su innovador proyecto BiblioBorja24…de Cómic.

En la 25º edición del certamen, convocado por el Ministerio de Cultura, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Coca-Cola, han participado 562 bibliotecas públicas de toda España. De ellas, 331 proyectos procedentes de municipios con menos de 50.000 habitantes han sido seleccionados por su creatividad, impacto social y capacidad para dinamizar la lectura entre la ciudadanía.

El jurado valoró las actividades desarrolladas entre junio de 2024 y mayo de 2025, destacando especialmente aquellas que promueven la inclusión, la innovación y la participación comunitaria. Cada una de las bibliotecas galardonadas recibirá una dotación económica de 2.777 euros, que deberá destinarse íntegramente a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos.

Con este reconocimiento, la biblioteca de Borja consolida su compromiso con la promoción cultural y la lectura, reafirmando su papel como un espacio abierto, dinámico y esencial en la vida cultural del municipio.