Borja, epicentro del canto coral

Borja se convirtió una vez más en el epicentro del canto coral con la celebración de las XLIV Jornadas Internacionales de Canto Coral en Aragón Ciudad de Borja, que tuvieron lugar los días 25, 26 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre.

Volvió a destacar la calidad artística, vocación pedagógica y difusión de la música coral. | SERVICIO ESPECIAL

Durante las jornadas, el público pudo disfrutar de cinco conciertos de primer nivel, protagonizados por destacadas formaciones nacionales e internacionales. El programa incluyó la XVII Gala Ramón Borobia Paños, a cargo del Conjunto Vocal Chiavette, junto a las actuaciones del Teslas Ensemble Vocal, el grupo vasco Landarbasako Kontari, el conjunto Skovodora (Ucrania-Polonia) y el Mixed Choir HUIK de Estonia.

La Coral Vientos del Pueblo de Borja, entidad organizadora, celebra 60 años. | SERVICIO ESPECIAL

Además de los conciertos, las jornadas incluyeron un curso-taller de dirección coral impartido por la reconocida directora Júlia Sesé, que reunió a músicos, directores y aficionados interesados en perfeccionar sus técnicas de interpretación y dirección coral.

Esta edición tuvo un carácter especialmente emotivo, ya que coincidió con el 60º aniversario de la Coral Vientos del Pueblo de Borja, entidad organizadora de las jornadas. Para conmemorar la efeméride, se encargó la creación de una nueva obra coral, la cantata titulada Evohé, compuesta por el músico aragonés Víctor Rebullida Adiego, que fue estrenada durante el certamen con gran acogida por parte del público.

Las Jornadas Internacionales de Canto Coral en Aragón Ciudad de Borja se consolidan así como uno de los eventos corales más veteranos y prestigiosos del panorama musical aragonés y nacional, destacando por su calidad artística, su vocación pedagógica y su firme compromiso con la difusión de la música coral.