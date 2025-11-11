Bureta asiste a una jornada de cine y convivencia

Cruz Roja celebró un encuentro provincial con más de 200 personas mayores de la provincia en Zaragoza al que asistió un grupo de 11 mujeres de Bureta. El grupo se trasladó en autobús, junto a otras personas que realizan actividades con la entidad y residen en otros municipios de la comarca, como Ainzón, Borja, Bulbuente, Fuendejalón y Magallón.

La actividad comenzó con la proyección de la película Sin obertura en los cines de GranCasa. Una obra divertida, dirigida por Mar Olid, y que plantea una situación muy actual: la incomunicación y enorme dependencia que tenemos de los teléfonos móviles. Tras la sesión, los asistentes pudieron intercambiar experiencias y conocer esta gran superficie comercial, donde se creó un espacio de convivencia y charla.

Este encuentro forma parte de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, con el objetivo de poner en valor la activación, motivación y autonomía de este colectivo, además de fomentar la convivencia y el bienestar emocional. Dicha jornada busca combatir la soledad no deseada, crear redes sociales y ofrecer oportunidades culturales que son escasas en muchas zonas rurales.