Bureta celebra unos festejos muy animados y participativos

Del 22 al 26 de octubre Bureta celebró sus fiestas en honor a la Purísima Votada, patrona de la localidad. El jueves 23 se vivió el día grande, que comenzó con una aurora, diana, procesión y misa en honor a la Purísima. Lo singular de esta procesión es que cada vecino porta a la Virgen en la fachada de su casa.

Roberto Sánchez con la Purísima Votada. |

Hasta el domingo 26 tuvo lugar multitud de actos para todas las edades como fueron los almuerzos, vacas, toro de ronda, orquestas y disco móviles, ronda jotera, los pasacalles protagonizados por los gigantes y cabezudos, hinchables y concursos (master chef, disfraces y recortes para niños y mayores), entre otras citas. Todos estos actos contaron con gran afluencia de público.

Los buretanos participaron en el concurso de disfraces celebrado durante las fiestas. | SERVICIO ESPECIAL

Así, vecinos y visitantes disfrutaron de unos días de armonía y una animada y variada programación festiva.