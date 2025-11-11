CLUB DE LECTURA DE BULBUENTE
El Campillo se sumerge entre poesía y libros
LA CRÓNICA
El Club de Lectura El Campillo de Bulbuente tuvo la oportunidad el 9 de agosto de disfrutar de una tarde de poesía a cargo de la Asociación Versos para poblar. Por segundo año consecutivo, las calles se llenaron de poesía, poetas locales y vecinos del pueblo que se animaron a recitar.
Casi un mes después, el 6 de septiembre, el club dedicó una sesión a Luis Zueco y El mapa de un mundo nuevo en los jardines del Castillo-Palacio de Bulbuente, acompañados por el club de lectura de Zaragoza La Huella del Circulo. Fue una experiencia muy positiva que seguro volverán a repetir.
Además, El Campillo trabajó en octubre El penúltimo sueño, de la colombiana Ángela Becerra.
«Las tres sesiones tuvieron una participación excelente, lo que hace que sigamos confiando en este proyecto tan bonito, en el que los protagonistas van ser siempre los libros», destacan desde el club de lectura de Bulbuente.
