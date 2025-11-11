La Casa de la Música abrirá sus puertas el 22 de noviembre

El próximo 22 de noviembre se inaugurará oficialmente la Casa de la Música Ramón Borobia Paños, un nuevo espacio cultural destinado a la formación y promoción musical en la ciudad. El edificio contará con seis aulas equipadas, en las que se desarrollarán actividades formativas y ensayos. Entre los grupos que tendrán su sede en estas instalaciones municipales se encuentran la Banda de Música de Cornetas y Tambores San Jorge y la Laudística, consolidando así un punto de encuentro para distintos estilos y disciplinas musicales.

Además, la Casa de la Música de Borja dispondrá de un auditorio con capacidad para 50 personas, diseñado para pequeñas audiciones y recitales, así como de una sala de reuniones y un despacho de dirección que permitirá la organización de la actividad académica y cultural del centro. El proyecto también incluye un espacio dedicado a la difusión de la trayectoria de músicos destacados de la ciudad, ofreciendo a la ciudadanía un recorrido por la historia y el talento local.

El Ayuntamiendo de Borja considera que la inauguración de esta nueva infraestructura representa un paso importante en el fortalecimiento de la vida cultural y educativa.