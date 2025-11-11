HOMENAJE
El club de lectura no duda en ‘echar la vista atrás’
LA CRÓNICA
MALLÉN
El club de lectura de adultos de Mallén inició el curso con un emotivo homenaje a Gregorio Ruber, antiguo miembro del grupo, leyendo partes de su libro Recuerdos que no pesan... ¿o sí?. La sesión estuvo marcada por el cariño y el recuerdo de quien fue un lector apasionado y compañero entrañable.
En noviembre, el club continuó su andadura con la novela La vista atrás, de Laura Serrano, de Pregunta Ediciones. La autora visitó de nuevo la biblioteca para dialogar con los lectores sobre sus personajes y las historias que conectan pasado y presente. «Muchas gracias a Laura, por su generosidad y por estar siempre dispuesta a acompañarnos en estos encuentros», destacan desde la biblioteca.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables