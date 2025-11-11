El club de lectura no duda en ‘echar la vista atrás’

El club de lectura de adultos de Mallén inició el curso con un emotivo homenaje a Gregorio Ruber, antiguo miembro del grupo, leyendo partes de su libro Recuerdos que no pesan... ¿o sí?. La sesión estuvo marcada por el cariño y el recuerdo de quien fue un lector apasionado y compañero entrañable.

En noviembre, el club continuó su andadura con la novela La vista atrás, de Laura Serrano, de Pregunta Ediciones. La autora visitó de nuevo la biblioteca para dialogar con los lectores sobre sus personajes y las historias que conectan pasado y presente. «Muchas gracias a Laura, por su generosidad y por estar siempre dispuesta a acompañarnos en estos encuentros», destacan desde la biblioteca.