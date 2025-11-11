NOCHE DE HALLOWEEN
El ‘colegio maldito’ causa terror en Magallón
LA CRÓNICA
La noche del viernes 31 de octubre, Magallón se sumó a la celebración de Halloween con una jornada repleta de diversión, sustos y mucha imaginación. Los más pequeños del municipio recorrieron las calles en su particular ‘truco o trato’, llenando de color y alegría cada rincón del pueblo con sus disfraces y risas.
Pero la noche reservaba todavía una sorpresa para los más valientes. Desde el Ayuntamiento de Magallón, en colaboración con la Comisión de Festejos y la Asociación Amigos de la Cultura, se organizó un espectacular pasaje del terror bajo el título Colegio Moncayo: el colegio maldito.
El antiguo colegio de la villa se transformó para la ocasión en un inquietante escenario donde más de 30 participantes dieron vida a criaturas y personajes salidos de los rincones más oscuros del inframundo. Pasillos, aulas y rincones del edificio se llenaron de sustos, efectos y ambientaciones que consiguieron poner los nervios a flor de piel a quienes se atrevieron a cruzar sus puertas.
La entrada fue libre, y fueron muchos los vecinos y visitantes que no quisieron perderse esta original experiencia, que combinó creatividad, trabajo en equipo y una cuidada puesta en escena.
Con actividades como esta, Magallón vuelve a demostrar su espíritu participativo y su capacidad para convertir cada celebración en una cita inolvidable, donde el miedo, la diversión y la convivencia se dan la mano.
