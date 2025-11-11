El colegio Manlia de Mallén recibirá nuevas mejoras

El jueves 23 de octubre, la directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, Maria Jesús Cruz Gimeno, visitó el colegio Manlia de Mallén, donde mantuvo una reunión con la directora del centro educativo, Gemma Lalaguna, el alcalde Rubén Marco y los tenientes de alcalde Ignacio Ordoñez y Marta Pardo.

Durante n la visita, solicitada por el Ayuntamiento de Mallén en coordinación con el colegio, se abordó la necesidad de continuar invirtiendo en mejoras en la infraestructura del centro educativo, para lo que desde el Gobierno de Aragón, realizarán una intervención en 2026 para continuar con el aislamiento e impermeabilización de las terrazas del edificio, que complementará las mejoras solicitadas desde el colegio Manlia y previstas por el ayuntamiento de cara al año que viene.