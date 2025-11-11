Colores vivos para concienciar sobre la justicia social

Una de las iniciativas más destacadas en la biblioteca de Mallén ha sido el proyecto Laboratorio de Kamusas, desarrollado por las artistas Ariadna y Kat, de la organización Kamusa, dentro del programa Sembrando Solidaridad de la Fundación San Ezequiel Moreno.

Con el arte mural como herramienta de reflexión sobre la globalización y la justicia social, el alumnado y profesorado de 6º de Primaria del CEIP Manlia participó activamente en los talleres, que culminaron con la creación de un mural en el Parque Santos González.

La obra, titulada Laboratorio de Kamusas, aborda la diversidad y la convivencia a través del color y la creatividad. El proyecto está subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza y el apoyo vecinal, especialmente de Rebeca y Abel, que cedieron su fachada como lienzo. Una iniciativa muy divertida de la que disfrutaron mayores y pequeños, donde la creatividad fue la verdadera protagonista.