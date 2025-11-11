Compromiso comarcal contra el acoso escolar

La Comarca Campo de Borja ha querido expresar su «más firme compromiso con la convivencia y eliminación de cualquier tipo de acoso escolar o violencia entre menores», así como su «apoyo incondicional a las víctimas y a sus familias».

Un compromiso que hizo público con motivo de la huelga estudiantil convocada en España por el Sindicato de Estudiantes y los alumnos de Secundaria, Formación Profesional, Bachillerato y Universidad el martes 28 de octubre. Lo hicieron después de que diese a conocer el caso de Sandra Peña, una joven de 14 años que se suicidó en Sevilla después de sufrir bullying en el colegio.

Borja acogió ese día una concentración contra el bullying y el acoso escolar convocada por los alumnos del IES Juan de Lanuza. Desde la entidad comarcal se recuerda que la convivencia, el respeto y la empatía son «valores fundamentales que deben guiar la educación y la vida en comunidad». «El acoso escolar no solo afecta a quienes lo sufren directamente, sino que también daña a toda la sociedad».

La Comarca Campo de Borja reafirma su «compromiso con la prevención del bullying» a través de acciones de sensibilización, formación, programas educativos en colaboración con los centros escolares, y campañas de concienciación dirigidas a familias y jóvenes. Asimismo, hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que «no guarde silencio ante situaciones de acoso y colabore en la detección temprana y la denuncia de estos comportamientos», contribuyendo así a «construir una comarca más justa, segura y solidaria». «Porque el respeto y la educación son la base para una sociedad mejor», concluyen.