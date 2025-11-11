NI TOLERANCIA, NI SILENCIO
Compromiso comarcal contra el acoso escolar
LA CRÓNICA
La Comarca Campo de Borja ha querido expresar su «más firme compromiso con la convivencia y eliminación de cualquier tipo de acoso escolar o violencia entre menores», así como su «apoyo incondicional a las víctimas y a sus familias».
Un compromiso que hizo público con motivo de la huelga estudiantil convocada en España por el Sindicato de Estudiantes y los alumnos de Secundaria, Formación Profesional, Bachillerato y Universidad el martes 28 de octubre. Lo hicieron después de que diese a conocer el caso de Sandra Peña, una joven de 14 años que se suicidó en Sevilla después de sufrir bullying en el colegio.
Borja acogió ese día una concentración contra el bullying y el acoso escolar convocada por los alumnos del IES Juan de Lanuza. Desde la entidad comarcal se recuerda que la convivencia, el respeto y la empatía son «valores fundamentales que deben guiar la educación y la vida en comunidad». «El acoso escolar no solo afecta a quienes lo sufren directamente, sino que también daña a toda la sociedad».
La Comarca Campo de Borja reafirma su «compromiso con la prevención del bullying» a través de acciones de sensibilización, formación, programas educativos en colaboración con los centros escolares, y campañas de concienciación dirigidas a familias y jóvenes. Asimismo, hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que «no guarde silencio ante situaciones de acoso y colabore en la detección temprana y la denuncia de estos comportamientos», contribuyendo así a «construir una comarca más justa, segura y solidaria». «Porque el respeto y la educación son la base para una sociedad mejor», concluyen.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables