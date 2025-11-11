El consistorio modificará el entorno de la ermita

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha puesto en marcha un nuevo proyecto de mejora urbana que transformará el entorno de la ermita de la Virgen del Castillo, con la actuación prevista en la calle de la Soledad y la prolongación de la calle Subida a la Virgen. El objetivo es crear un espacio más armonioso, accesible y digno para uno de los lugares más representativos del municipio, mejorando la conexión con la ermita y dotando a la zona de nuevos pavimentos y servicios actualizados.

El proyecto, redactado por el ingeniero de Caminos José Antonio Fustero, contempla la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la mejora del pavimento y la integración estética del entorno con materiales acordes a su valor patrimonial. La licitación de las obras ya se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un presupuesto base de licitación de 162.890 euros. Está previsto que en noviembre se adjudique el inicio de las obras, cuyo plazo de ejecución será de cuatro meses.

El consistorio reafirma así su compromiso con la mejora de los espacios públicos y la conservación del patrimonio histórico, contribuyendo a hacer de Fuendejalón un municipio más atractivo, accesible y cuidado para vecinos y visitantes.