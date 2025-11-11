El consistorio realiza mejoras en equipamientos públicos

El Ayuntamiento de Fuendejalón avanza en su compromiso con el bienestar vecinal y la mejora de las instalaciones municipales a través de diversas actuaciones de mantenimiento, conservación y modernización de espacios públicos ejecutadas en los últimos meses.

Entre las principales intervenciones destaca la renovación integral del pavimento de la pista deportiva del colegio público Las Viñas, una actuación incluida dentro del Plan de Inversiones y Mejoras Cofinanciadas dentro del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025, promovido por la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Fuendejalón.

La obra, con un presupuesto total de 30.128 euros, ha consistido en la renovación del firme existente mediante la aplicación de un nuevo revestimiento deportivo de resinas de alta resistencia, el marcado y señalización de las pistas de juego y la recuperación del equipamiento deportivo. Esta actuación permite ofrecer un espacio renovado, seguro y adecuado para la práctica del deporte escolar y comunitario, beneficiando tanto al alumnado como al conjunto de vecinos que hacen uso de estas instalaciones en horario extraescolar.

Asimismo, el Ayuntamiento de Fuendejalón ha llevado a cabo la instalación de máquinas de gimnasia para personas mayores en el entorno del centro de la tercera edad, con el objetivo de fomentar la actividad física, el bienestar y la socialización entre los mayores del municipio. Esta actuación ha sido cofinanciada dentro del Plan para la prevención de la soledad no elegida en las personas mayores de la provincia de Zaragoza, con una inversión total de 3.160 euros, de los cuales 1.552 han sido aportados directamente por el consistorio.

Del mismo modo, se han ejecutado labores de mantenimiento y conservación de las instalaciones del depósito municipal, con actuaciones orientadas a la mejora de la seguridad, el acceso y el correcto funcionamiento de las infraestructuras de servicio público.

«Estas actuaciones responden al compromiso del ayuntamiento con la mejora continua de los espacios públicos y con la creación de entornos más saludables, accesibles y seguros para todos los vecinos, desde los más pequeños hasta nuestros mayores», señala el alclade de Fuendejalón, Javier Tolosa. Con estas inversiones, Fuendejalón sigue reforzando su apuesta por la calidad de vida, el deporte, la convivencia y la atención a las personas mayores, consolidando su modelo de municipio activo.