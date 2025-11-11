Costura e historia se entrelazan en la biblioteca

En la biblioteca municipal de Mallén se podrá visitar la exposición del proyecto Mujeres a Contrahílo que rinde homenaje a la labor real y tangible de las mujeres de la localidad, cuyo trabajo de costura y bordado constituyó un pilar fundamental para el sustento de sus hogares y el entramado económico y social de su tiempo. Desde septiembre, la muestra había estado en la Casa de Cultura.

En la muestra se pone en valor la herencia de paciencia, belleza y resistencia que estas mujeres entregaron a la comunidad, a través de antiguas fotografías intervenidas mediante bordados. Las piezas han sido creadas por las participantes del taller Mujeres a Contrahílo y pretenden ser un nexo entre la tradición artesanal de las mujeres de Mallén en el siglo XX y las malleneras de hoy.

Desde el 2 de diciembre y de forma indefinida se podrá ver esta muestra que subraya que el bordado es mucho más que un motivo ornamental. Es un diario colectivo escrito con aguja e hilo. Cada punto y elección de color es un testimonio íntimo que ha logrado cruzar la barrera del tiempo.