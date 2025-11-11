TRADICIÓN EN AMBEL
Creatividad en el taller de calabazas
LA CRÓNICA
En Ambel, la tradición de tallar calabazas por el día de Todos los Santos se remonta a tiempos lejanos. «Nuestros padres, ya de pequeños, recuerdan vaciarlas, hacerles ojos y boca y poner una velita dentro para colocarlas en las puertas de sus casas al paso del rezo del rosario por las almas de los difuntos el 1 de noviembre», comentan desde Ambel se mueve. «Con orgullo y conectando con nuestras raíces, continuamos y ampliamos esta tradición». Lo hacen con un taller de calaveras, que es así como las llamaban, el rosario con calaveras en las bodegas en cerro hasta el cementerio y el concurso de calaveras. Ambel disfruta así de la creatividad y la fuerza con la que esta tradición continúa arraigada en adultos y pequeños.
