FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
El Dance de Albeta celebra 25 años
LA CRÓNICA
Del 3 al 6 de octubre, Albeta celebró las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Fueron cuatro días con actos para todos los públicos. Los encargados de dar el pregón fueron las personas que hace 25 años representaron el Dance de Albeta, día de su recuperación. Después del recorrido de peñas y la cena popular, tuvo lugar la actuación de Carabi Show. El sábado 4 fue día de almuerzos, trashumancia, comida de homenaje a los mayores, vacas, tardeo, toro de ronda y disco móvil.
El domingo 5 fue el día grande, con la celebración especial del 25 aniversario de la recuperación del dance. Las personas que lo representaron hace 25 años, lo volvieron hacer este año. Contaron también con la presencia de muchos danzantes que han formado parte del dance, así como también con los gaiteros de Albeta. Fue un acto muy bonito y emotivo.
La banda de Ainzón La Armonia amenizó el vermú. Por la tarde, los mas pequeños disfrutaron de un parque de hinchables y, ya por la noche, se celebró la fiesta de la cerveza.
El último día de fiestas se realizó el tradicional concurso de ranchos y después hubo comida de hermandad en el paseo de los arboles. La jornada continuó con concursos, hinchables para los más pequeños, merienda, la entrega de premios y traca de fin de fiestas.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables