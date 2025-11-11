Deporte y cultura para un invierno activo

El Ayuntamiento de Magallón ha presentado su nuevo programa de actividades deportivas y culturales de invierno, una propuesta pensada para fomentar la vida activa y el disfrute del tiempo libre entre vecinos y vecinas de todas las edades.

En el apartado deportivo, destacan las clases de pádel, los miércoles; las animadas sesiones de zumba de los martes; y las clases de baile moderno de los viernes por la tarde, tanto en modalidad infantil como de adultos. Además, en el gimnasio municipal, quienes prefieran un entrenamiento más personalizado pueden contar con el servicio de entrenador personal, adaptado a sus objetivos y ritmo.

La programación se completa con un importante componente cultural. De la mano de la Asociación de Música y Folclore de Magallón se ofrecen las clases de jota, tanto de canto como de baile, junto al coro municipal y las sesiones de canto moderno. También continúa en marcha el club de ajedrez, una propuesta ideal para quienes disfrutan del juego estratégico y la concentración o para quienes quieran iniciarse en este juego.

Todas las personas interesadas en participar en cualquiera de estas actividades pueden ponerse en contacto con las oficinas municipales para formalizar su inscripción o solicitar más información. Con esta variada oferta, Magallón reafirma su compromiso con el deporte, la cultura y la convivencia, invitando a la población a disfrutar de un invierno activo, saludable y lleno de movimiento.