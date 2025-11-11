Éxito rotundo de la andada contra el cáncer

Las calles de Borja se llenaron de solidaridad y la mejor energía el domingo 9 de noviembre con motivo de la Andada Popular contra el Cáncer, una cita que consiguió reunir a más de 800 participantes en un recorrido urbano de cinco kilómetros repleto de ambiente festivo y vistas emblemáticas de la ciudad.

La recaudación se destinará a la investigación. | SERVICIO ESPECIAL

El evento, organizado por la Comarca Campo de Borja y el Ayuntamiento de Borja, con el objetivo de apoyar la investigación y la lucha contra el cáncer, logró recaudar más de 5.300 euros, que serán destinados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con sede en Zaragoza.

Desde primera hora de la mañana, vecinos, familias y deportistas de todas las edades se concentraron en el punto de salida de la plaza de España de Borja para disfrutar de una jornada deportiva y solidaria. El recorrido, de carácter no competitivo, permitió a los participantes disfrutar de algunos de los rincones más representativos de la localidad, en un ambiente marcado por la emoción y la unión frente a la enfermedad.

La organización destacó la excelente acogida de la iniciativa, que año tras año consolida la andada popular contra el cáncer como una cita imprescindible en el calendario deportivo y social de la comarca.

«Ver a tanta gente unida por una causa tan importante demuestra el enorme compromiso y la solidaridad de la Comarca Campo de Borja y su entorno. Gracias a todos los que han participado, colaborado y hecho posible este éxito colectivo», señaló la presidenta comarcal, María Eugenia Coloma, al finalizar la edición de este año, una de las más numerosas que se recuerdan.

Con esta edición, la Comarca Campo de Borja reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el apoyo a la investigación oncológica, recordando que cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer.