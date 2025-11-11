LA SOLIDARIDAD SE CONVIERTE EN MOVIMIENTO
Éxito rotundo de la andada contra el cáncer
LA CRÓNICA
Las calles de Borja se llenaron de solidaridad y la mejor energía el domingo 9 de noviembre con motivo de la Andada Popular contra el Cáncer, una cita que consiguió reunir a más de 800 participantes en un recorrido urbano de cinco kilómetros repleto de ambiente festivo y vistas emblemáticas de la ciudad.
El evento, organizado por la Comarca Campo de Borja y el Ayuntamiento de Borja, con el objetivo de apoyar la investigación y la lucha contra el cáncer, logró recaudar más de 5.300 euros, que serán destinados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con sede en Zaragoza.
Desde primera hora de la mañana, vecinos, familias y deportistas de todas las edades se concentraron en el punto de salida de la plaza de España de Borja para disfrutar de una jornada deportiva y solidaria. El recorrido, de carácter no competitivo, permitió a los participantes disfrutar de algunos de los rincones más representativos de la localidad, en un ambiente marcado por la emoción y la unión frente a la enfermedad.
La organización destacó la excelente acogida de la iniciativa, que año tras año consolida la andada popular contra el cáncer como una cita imprescindible en el calendario deportivo y social de la comarca.
«Ver a tanta gente unida por una causa tan importante demuestra el enorme compromiso y la solidaridad de la Comarca Campo de Borja y su entorno. Gracias a todos los que han participado, colaborado y hecho posible este éxito colectivo», señaló la presidenta comarcal, María Eugenia Coloma, al finalizar la edición de este año, una de las más numerosas que se recuerdan.
Con esta edición, la Comarca Campo de Borja reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el apoyo a la investigación oncológica, recordando que cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables