«La fabricación del B10 podría replicar el desarrollo económico de la GM en los 80»

Borja conecta su pasado industrial con el futuro del coche eléctrico. La reactivación de la planta de Fagor Ederlan en el polígono Barbalanca, junto a su socio chino Duoli Technology, situará al municipio en la cadena de valor del B10 de Leapmotor que se ensamblará en Stellantis Figueruelas. Para el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, «la llegada de Fagor y el grupo chino supondrá un impulso decisivo para el polígono industrial, marcando un antes y un después para Borja, nuestro entorno y el de Figueruelas».

Este ambicioso proyecto aterriza sobre una base consolidada de pymes, profesionales y grandes compañías en Barbalanca. «El polígono industrial destaca por su diversificación y una buena implantación no solo industrial sino también comercial y de profesionales autónomos», recuerda Arilla. A esa base se suman grandes multinacionales como KDK Automotive, Mondo, Flex N Gate, SFC Solutions y MSN, además de Vaman, que han anclado empleo y proveedores en torno a Barbalanca.

Las naves de Fagor volverán a tener nueva actividad, La compañía vasca invertirá unos 45 millones de euros en adecuar su fábrica para la fabricación del SUV eléctrico chino B10. «Este nuevo escenario podría replicar el modelo de desarrollo económico que significó para el territorio la llegada de General Motors (GM) en los años 80», sostiene. Entonces, Figueruelas activó un efecto arrastre; hoy, el B10 y la movilidad eléctrica abren una ventana similar en un clúster que ya conoce la colaboración público privada.

La logística se apoya en una premisa: proximidad. «Leapmotor fabricará íntegramente el B10 en Figueruelas y podría disponer de todos los proveedores como máximo a una hora a través de centros auxiliares como el de Borja», detalla el alcalde. Esa cercanía —incluidas las baterías— acorta plazos y abarata costes: «Se reducirán los costes, se eliminarán aranceles y los consumidores podrán adquirir un vehículo más económico». El objetivo, añade, es consolidar un anillo de proveedores con tiempos de respuesta cortos y una huella logística menor, clave para competir en precio y fiabilidad en el mercado europeo.

Para sostener la cadena productiva, Barbalanca se prepara. Las naves de Fagor suman 38.000 metros cuadrados y pueden crecer si la demanda lo exige. «Las instalaciones de Fagor ocupan una superficie de 38.000 metros cuadrados, pero podría ampliarse para cubrir las necesidades de la empresa», confirma Arilla. El calendario ya está fijado: «Las obras no tardarán mucho en iniciarse y la planta estará operativa en 2026». Un plazo, recalca, más corto que los habituales «entre 12 y 14 meses».

Fuerte inyección económica

El impacto también llegará a la tesorería municipal. «La estimación es que podríamos duplicar los ingresos que recaudamos de todas las multinacionales que hay instaladas en el polígono solamente con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)», avanza. Hoy ese capítulo ronda los 160.000 euros, una cifra que, «dependiendo de la actividad productiva podría duplicarse».

Más de 1.000 personas trabajan ya en Barbalanca y la ampliación prevista de Fagor llevará la superficie hasta 350.000 metros cuadrados, pero aun así hará falta espacio. «Este es un polígono de éxito, pero Borja está creciendo y necesitamos alrededor de 50.000 metros más, por lo que solicitamos al Gobierno de Aragón que nos ayude», explica Arilla. «Hay dos fórmulas: a través de una subvención directa o de una colaboración. En Aragón, el suelo industrial está sujeto al Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) y hay muchas fórmulas o alternativas a la hora de financiar esa tasa», reconoce.

En el presupuesto de 2026, el Ayuntamiento de Borja destinará 720.000 euros para la urbanización de esta ampliación que se extenderá hasta la variante de la N 232. ¿Cómo es la apuesta del consistorio para atraer empresas y crear empleo? «Acompañamos desde el minuto uno al empresario y a las empresas… Tienen nuestro apoyo desde que entran por la puerta hasta que culmina un proyecto», asegura. Ese respaldo municipal se complementa con capital humano y ubicación estratégica: «También resulta atractiva la cercanía de Navarra y Soria para que vengan trabajadores o seamos un polígono satélite para suministrar productos a los de Tudela o Ágreda».

KDK y Vaman

Las inversiones recientes avalan la estrategia. KDK ha destinado más de 30 millones a ampliar sus instalaciones. Vaman ha adquirido una parcela de 14.000 metros para crecer con una inversión de nueve millones, tal y como adelantó El Periódico de Aragón. El regidor evita dar más detalles pero confirma el compromiso: «Vaman es una empresa ya asentada en Borja… y continúa apostando por la ciudad con un nuevo proyecto empresarial».

En paralelo, las renovables aportan estabilidad financiera. «La potencia instalada en Borja alcanza los 170 MW, es decir, como si estuviésemos produciendo electricidad para todos los domicilios de una provincia como Teruel», apunta. El consistorio ingresa más de un millón de euros al año -canon de ocupación y de los impuestos de producción eléctrica y sobre bienes inmuebles- que reinvierte en patrimonio, cultura y deporte.

El mapa eólico suma siete sociedades, desde parques antiguos con 117 molinos hasta instalaciones recientes con 18 aerogeneradores. A ello se incorpora un proyecto de repotenciación de Gamesa que «generará 10 MW con solo dos aerogeneradores» y que ya tiene autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con obras que «podrían comenzar en 2026».

El crecimiento, no obstante, tiene límites ambientales. «Hay solicitudes de nuevos parques eólicos a lo largo del término municipal pero no podrán instalarse en zonas de impacto ambiental como son las faldas del Moncayo o la Selva», advierte Arilla. Y fija posición sobre la otra gran pata renovable. En este escenario, «no vamos a desarrollar ningún parque fotovoltaico».

La adecuación formativa completa el triángulo entre industria y empleo. El IES Juan de Lanuza imparte desde hace dos cursos un Grado Superior de Energías Renovables, aunque la inmediatez del trabajo tensiona la matrícula. «Nos encontramos que hay jóvenes que eligen incorporarse al mercado laboral cuando finalizan sus estudios de Secundaria», admite Arilla, que a la vez subraya «la buena respuesta de una nueva promoción» este curso.

El radio de influencia del polígono trasciende el término municipal. «Campo de Borja es una comarca compacta y el polígono industrial es un pulmón económico y laboral que resulta muy atractivo para que cualquier vecino pueda venir a trabajar y regresar a su pueblo». Además, estar cerca de Navarra y de una población potencial de 40.000 habitantes hace que «tengamos muchos trabajdores de la ribera».

Los datos demográficos respaldan esa centralidad: Borja tiene hoy 5.300 habitantes, más de 1.000 que hace veinte años. «Hemos crecido un 20% desde que se puso en marcha el polígono industrial y no hay ningún pueblo en la comarca que haya perdido población por culpa del polígono», reivindica Eduardo Arilla.