Finalizan los trabajos de renovación en la calle Cinto

Las obras de renovación de la calle Cinto han concluido satisfactoriamente, marcando un nuevo avance dentro del Plan Especial de Renovación de Redes promovido por la Diputación de Zaragoza (DPZ) y enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

La actuación ha supuesto una inversión total de 56.882 euros, destinada a la modernización de las infraestructuras urbanas y a la mejora de la accesibilidad y seguridad de esta vía. Los trabajos han incluido la sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento y la renovación del pavimento, con el fin de ofrecer un entorno más funcional y amable para los vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Borja destacan que esta intervención forma parte del compromiso municipal por avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y habitable.

Con esta obra finalizada, el consistorio continúa su hoja de ruta de mejora progresiva del casco urbano, impulsando actuaciones que contribuyen a la modernización de los servicios públicos y al bienestar de la ciudadanía.