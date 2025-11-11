Fréscano celebra con gran participación las tradiciones

Fréscano celebró sus fiestas mayores en honor a la Virgen del Pilar por todo lo alto. Cinco intensos días plagados de actos variados que contaron con una gran participación de vecinos y visitantes animados por el buen tiempo. Comidas populares, festejos taurinos y música, resume sus fiestas que atrajeron a numerosos vecinos de poblaciones cercanas y Zaragoza capital. El concejal de Fiestas, Jorge Callizo, destacó la alta participación y colaboración de los vecinos en unas fiestas «envueltas en un muy buen ambiente entre todos los frescaneros», de lo que se mostró muy orgulloso.

Los festejos taurinos volvieron a tener una gran asistencia.

El pistoletazo de salida fue el jueves 9 de octubre con las calles engalanadas para la ocasión. Los primeros protagonistas fueron dos niños nacidos en el último año a los que se les impuso el cachirulo frescanero para orgullo de sus padres y familiares. No sólo para ellos, también para una pareja de la localidad a quien se les entregó un plato conmemorativo para felicitarles por sus bodas de oro. La pareja, acompañada por su familia, se mostró emocionada por el cariño que les transmitieron sus vecinos.

Concierto de Los Vespinos con versiones desde los años 80 hasta la actualidad.

Minutos más tarde, los miembros de la peña La Refoya llenaron el balcón consistorial como pregoneros para celebrar sus dos décadas de existencia. Tras el cohete, Fréscano explotó de alegría y emoción, antes de la multitudinaria cena popular. La jornada terminó con un espectacular concierto ambientado en la moda de los festivales de música. Atuendos «festivaleros» con gafas estrambóticas y camisas llamativas llenaron el pabellón de fiestas hasta casi entrada la mañana.

La peña La Refoya fue la pregonera de las fiestas de Fréscano.

El viernes despertó con un almuerzo popular de migas ofrecido por el chef Jaime, y nada mejor para bajar el almuerzo como la primera sesión de vacas por la mañana. Las reses llenaron las calles del centro para terminar en la plaza del Ayuntamiento. Siendo día de trabajo, la mayoría de asistentes eran de la localidad aunque también participaron de pueblos cercanos que no querían perderse uno de los grandes atractivos de las fiestas.

De nuevo hubo comida popular y café-concierto el grupo de mariachis Reyes de Méjico, de Zaragoza. «Gustaron mucho ya que casi todas las canciones las conocíamos todos», apuntó Callizo. A la vez, lo más pequeños saltaban en los hinchables y merendaban en la plaza de la Iglesia y del Ganado, llenando de ambiente el centro. «El buen tiempo hizo que todo el mundo saliera a la calle y era un gustazo ver el ambiente que había».

El equipo de fútbol sala de Fréscano se encargó de preparar el almuerzo del sábado a base de panceta. Fue en un sábado en el que la asistencia de visitantes multiplicó la del día anterior atraídos por los actos, sobre todo, taurinos con doble sesión. Las peñas se afanaron en animar las fiestas con el recorrido de peñas, acompañados por la charanga Riau Riau.

«Estuvo especialmente bien porque todas las peñas se volcaron para ofrecer comida y bebida a los que iban en la comitiva. Fue uno de los momentos más divertidos de las fiestas», recalcó Callizo. Los miembros de la peña La Refoya brindaron con un tardeo para los vecinos para rematar este recorrido que tuvo prolongación hasta la madrugada ya que muchos empalmaron con la disco móvil en el pabellón.

El domingo 12 de octubre, día del Pilar, fue una jornada grande y solemne en Fréscano. Tras la diana se celebró la ofrenda y misa en honor a la patrona. La ceremonia estuvo encabezada por el equipo de gobierno acompañados por la presidenta de la comarca, María Eugenia Coloma; así como los alcaldes de Pozuelo de Aragón, José Jerónimo Gracia; Bisimbre, Pedro Antonio Royo; y Agón, Francisco Jiménez. Vermú largo para los asistentes y comida en familia hasta bien entrada la tarde cuando ya, nuevamente de manera informal, empezó el concierto de Los Vespinos con versiones desde los años 80 hasta la actualidad. A las 00.00 horas tuvo lugar uno de los festejos taurinos más esperados: el toro de ronda de la mano de los emboladores de Borja.

Fréscano despidió sus fiestas el lunes 13 con misa y dos nuevas sesiones de vacas. Fue especial la sesión de tarde ya que, tras la suelta de reses por las calles, en la plaza, hubo exhibición de recortes y anillas de la mano de recortadores de Borja, Magallón, Alagón y Ejea de los Caballeros. La guinda al pastel taurino fue la sorpresa final con la que varios vecinos de Fréscano deleitaron con el juego del balancín y el famoso Tancredo: «Son dos juegos tradicionales que hizo disfrutar a todo el mundo», apostilló.

Tanto el concejal como el alcalde, Jorge Cuartero, coincidieron en agradecer, sobre todo, a sus vecinos el buen comportamiento y el buen ambiente creado durante estas fiestas que transcurrieron con absoluta normalidad. «Me siento orgulloso de mis vecinos porque han participado y han ayudado de forma masiva para que todos los actos se lucieran tal y como pretendíamos. Gracias Fréscano», sentenció Callizo.