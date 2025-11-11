Fuendejalón impulsa el polígono industrial

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha resultado beneficiario de una subvención del Gobierno de Aragón por importe de 99.363 euros, destinada a la mejora y modernización del polígono industrial del municipio, en el marco de la convocatoria de ayudas para áreas industriales correspondiente al ejercicio 2025.

La actuación subvencionada corresponde a la segunda etapa del proyecto Infraestructuras para el fomento de la actividad industrial, con una inversión total de 141.947 euros. Las obras incluyen la construcción de muros de contención y terraplenes, así como la regularización de los terrenos y la consolidación de las plataformas que permitirán seguir desarrollando el polígono industrial de manera segura y ordenada.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de Fuendejalón da un paso importante en la mejora de sus infraestructuras industriales, avanzando en su objetivo de favorecer la implantación de nuevas empresas y de promover la actividad económica y el empleo en la localidad.

El alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa, ha destacado que «esta subvención del Gobierno de Aragón supone un impulso fundamental para continuar con la consolidación del polígono industrial y planificar la tercera fase de muros y regularización de la parcela, que permitirá ampliar las oportunidades de desarrollo empresarial en Fuendejalón».