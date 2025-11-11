Fuendejalón impulsa la reparación de caminos

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha puesto en marcha el proyecto de reparación de infraestructuras y caminos rurales de titularidad municipal dañados por las lluvias provocadas por la dana que afectó al municipio en 2024. La actuación, recogida en la memoria valorada redactada por el ingeniero de Caminos José Antonio Fustero, contempla la reparación de más de 23 km de caminos rurales.

Las obras de acondicionamiento, cuyo presupuesto es de 49.811 euros, consistirán en el terraplenado, aporte de zahorras, reperfilado y compactación de las plataformas, así como en la mejora del drenaje y la seguridad de los tramos afectados. El proyecto cuenta con financiación del Gobierno de España en el marco de las ayudas concedidas para la reparación de daños causados por temporales y fenómenos meteorológicos adversos.

El ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras agrícolas y el desarrollo del municipio, conscientes de la importancia que los caminos rurales tienen para el acceso a explotaciones agrarias, el mantenimiento de cultivos y la actividad económica local. «Estos trabajos son esenciales para garantizar la seguridad y la movilidad en nuestras zonas agrícolas, reforzando el apoyo al sector primario y al desarrollo sostenible del medio rural», destacó el alcalde Javier Tolosa.