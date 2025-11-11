El valor de las garnachas históricas y las viñas viejas

La reunión Meeting of the Minds 2025, la extraordinaria convención de la Old Vine Conference celebrada en California, fue testigo de la presentación de los resultados del innovador proyecto de investigación sobre garnachas históricas iniciado en 2022 por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Campo de Borja.

Con el objetivo de destacar el valor de sus parcelas de garnacha vieja y de salvaguardar este patrimonio en una región conocida como la cuna de la variedad, el proyecto se desarrolló en colaboración con las bodegas Borsao, Ainzón y Aragonesas, con el apoyo del Gobierno de Aragón y la Unión Europea, y abarcó dos áreas de investigación.

Por un lado, el primer grupo de trabajo, dirigido por el profesor Vicente Ferreira de la Universidad de Zaragoza, estudió cómo la edad de la vid influye en la capacidad de envejecimiento y desarrollo del sabor de los vinos. El segundo, dirigido por el profesor Luis Gonzaga Santesteban de la Universidad Pública de Navarra, se centró en el desarrollo de una metodología científica de certificación de edad del viñedo.

Para llevar a cabo los estudios se seleccionaron inicialmente seis parcelas de viñedos históricos de entre 30 y 90 años de edad (incluso una parcela de edad desconocida), en los municipios de Magallón, Pozuelo de Aragón, Fuendejalón, Ainzón, Borja y Tabuenca, localizadas entre la zona más baja de la DO, la Ribera del Ebro (300 m), y la más alta, el Somontano del Moncayo (900 m). Se escogieron parcelas adyacentes de menor edad (8-13 años) para que sirvieran de control en el experimento sobre aromas.

Conclusiones desde la DO Campo de Borja

«La garnacha es una variedad autóctona aragonesa, por lo tanto procede de nuestras tierras. Lo que nos interesa sobre todo es que esta importante colección de cepas históricas en una zona que es la cuna, la raíz y el origen de esta variedad prevalezca para generaciones futuras. Estos estudios respaldan a nuestros viticultores y bodegas al permitirnos certificar con precisión la edad de las parcelas más antiguas, así como demostrar el valor de las vides más viejas en la elaboración de vinos más aptos para el envejecimiento y con sabores más intensos y específicos del terruño», destacó José Ignacio Gracia López, director y secretario técnico de la CRDO Campo de Borja.

Para más información sobre los resultados de los dos proyectos pueden consultar la web de la DO Campo de Borja (docampodeborja.com, en Noticias).