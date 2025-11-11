DIVERSIÓN EN TABUENCA
‘HalloWine’ vuelve a tomar protagonismo
LA CRÓNICA
La tarde del viernes 31 de octubre y la noche del sábado 1 de noviembre, Tabuenca se sumergió de lleno en el espíritu de Halloween con dos jornadas llenas de diversión, sustos y buen ambiente.
El viernes por la tarde, los niños -y no tan niños-del municipio recorrieron las calles del pueblo visitando las casas decoradas para la ocasión y pronunciando la clásica frase ¿Truco o trato?. Más de una veintena de hogares participaron en el recorrido, repartiendo caramelos y dulces a los pequeños, en una tarde marcada por las risas, los disfraces y la ilusión.
Ya el sábado por la noche, el protagonismo fue para la segunda edición de HalloWine, una cita que vuelve a consolidarse como una de las más esperadas del calendario otoñal en Tabuenca. Varias bodegas del cabezo abrieron sus puertas para que vecinos y visitantes pudieran degustar los vinos locales mientras disfrutaban de un terrorífico ambiente lleno de creatividad, música y disfraces originales.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables