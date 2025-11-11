‘HalloWine’ vuelve a tomar protagonismo

La tarde del viernes 31 de octubre y la noche del sábado 1 de noviembre, Tabuenca se sumergió de lleno en el espíritu de Halloween con dos jornadas llenas de diversión, sustos y buen ambiente.

El viernes por la tarde, los niños -y no tan niños-del municipio recorrieron las calles del pueblo visitando las casas decoradas para la ocasión y pronunciando la clásica frase ¿Truco o trato?. Más de una veintena de hogares participaron en el recorrido, repartiendo caramelos y dulces a los pequeños, en una tarde marcada por las risas, los disfraces y la ilusión.

Ya el sábado por la noche, el protagonismo fue para la segunda edición de HalloWine, una cita que vuelve a consolidarse como una de las más esperadas del calendario otoñal en Tabuenca. Varias bodegas del cabezo abrieron sus puertas para que vecinos y visitantes pudieran degustar los vinos locales mientras disfrutaban de un terrorífico ambiente lleno de creatividad, música y disfraces originales.