La Justicia de Aragón participa en la apertura del curso de la UEZ

Borja recibió el pasado 14 de octubre la visita institucional de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno García, en el marco de una jornada oficial que combinó actos protocolarios y actividades culturales. A su llegada, fue recibida por representantes del ayuntamiento, quienes la acompañaron en un recorrido por algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio. Entre ellos destacaron el propio Ayuntamiento de Borja, donde firmó en el Libro de Oro de la ciudad, la plaza del Mercado y el Museo de la Colegiata de Santa María.

La jornada concluyó en la Casa de las Conchas, donde Concepción Gimeno ofreció una conferencia magistral con motivo de la apertura solemne del nuevo curso académico de la Universidad de la Experiencia. Con esta visita, Borja reafirma su compromiso con la promoción del conocimiento y la participación ciudadana, acogiendo una figura clave del autogobierno aragonés en un encuentro que unió historia, cultura y formación.