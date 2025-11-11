Lorenzo Silva protagoniza la III jornada literaria

La Biblioteca Pública de Mallén acogerá el próximo 13 de diciembre la III Jornada Literaria de la Comarca de Campo de Borja, que este año contará con la presencia del reconocido escritor madrileño Lorenzo Silva, una de las voces más destacadas del panorama literario español contemporáneo.

Escritor extraordinariamente prolífico y versátil, Lorenzo Silva ha publicado más de ochenta libros entre novelas, ensayos, poesía, literatura infantil y juvenil, además de cientos de relatos y artículos en distintos medios de comunicación. Su obra ha sido traducida a más de quince idiomas, entre ellos ruso, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, inglés o chino.

Su última novela, Las fuerzas contrarias (Destino, 2025), continúa la exitosa saga de novela negra protagonizada por los agentes Bevilacqua y Chamorro, una de las más populares de la narrativa española actual.

En el encuentro literario, Silva conversará sobre su universo creativo con el escritor borjano Luis Zueco, quien fue el protagonista de la I Jornada Literaria de la Comarca de Campo de Borja y que ha seguido colaborando activamente con esta iniciativa desde sus inicios.

La jornada está concebida como un espacio de convivencia entre los distintos clubes de lectura de la comarca, que se reúnen habitualmente en sus bibliotecas de referencia. Este encuentro fomenta el diálogo, el intercambio de opiniones y la reflexión compartida sobre las lecturas seleccionadas, promoviendo la cultura literaria y el respeto a la diversidad de puntos de vista.

El programa cultural incluirá una visita guiada a Mallén y culminará con la actuación musical del guitarrista Jesús Bellosta, que pondrá el broche final a una jornada dedicada a la literatura y la convivencia.

La organización cuenta con la participación de las bibliotecas públicas municipales de Ainzón, Borja, Fuendejalón, Maleján y Magallón, así como del Club de Lectura de Bulbuente. Mallén como localidad anfitriona colabora tanto a través de su ayuntamiento como de la biblioteca. Desde la Comarca de Campo de Borja, se impulsa esta y otras actividades con el objetivo de apoyar la labor de las bibliotecas públicas municipales como motores esenciales del desarrollo cultural en los municipios de la comarca.