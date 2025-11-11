FÚTBOL SALA
Mallén comienza su andadura en la Segunda Autonómica femenina
LA CRÓNICA
Mallén cuenta este año con su primer equipo sénior femenino de fútbol sala, que compite en la categoría de Segunda Autonómica. Lo que comenzó como una simple idea entre amigas se ha convertido en un proyecto deportivo lleno de ilusión, esfuerzo y orgullo local.
El equipo está formado por un grupo de jóvenes de entre 16 y 22 años que comparten la misma pasión por el deporte y las ganas de representar a su pueblo sobre la pista. La idea surgió de manera espontánea durante una fiesta en Mallén, cuando varias de ellas comentaron lo mucho que les gustaría tener un equipo propio. A partir de ahí, comenzaron a organizarse, buscar entrenadores y, sobre todo, a construir un grupo unido en el que lo más importante no es solo ganar, sino disfrutar, aprender y crecer juntas.
Las jugadoras quieren agradecer especialmente a Santi Sanz, que ha estado siempre al lado del equipo pese a las dificultades, y a Laureano Martínez, por confiar en el proyecto desde el primer día y ayudar a mejorar en cada entrenamiento. «Gracias a ellos, y al esfuerzo de todas, este sueño se ha hecho posible», destacan.
Para muchas de las integrantes, esta es la primera experiencia en competición, pero coinciden en que está siendo «increíble». Cada partido supone una oportunidad para superarse y demostrar que el fútbol sala femenino también tiene su sitio en Mallén. «Nos sentimos muy orgullosas de ser las primeras en llevar el nombre de nuestro pueblo en esta categoría, y esperamos que este sea solo el comienzo de una larga historia deportiva», afirman.
