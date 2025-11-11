La Mesa Intersectorial de Salud da sus primeros pasos

El 28 de octubre se celebró la primera reunión de la Mesa Intersectorial de Salud en el Ayuntamiento de Mallén, como parte del proceso de implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud.

En esta primera toma de contacto del grupo de trabajo se comentaron los distintos proyectos que se han trabajado desde cada ámbito y entre todos se va a elaborar el Mapa de Activos de Salud, identificando y recogiendo los recursos locales con los que contamos en Mallén para promover entornos y estilos de vida saludables y que se difundirá a toda la población para potenciarlos y que podamos disfrutar de ellos el mayor número posible de vecinos. Esta información también servirá de punto de partida para analizar e identificar las necesidades y las áreas de mejora en este sector.

«Desde el Ayuntamiento de Mallén queremos agradecer la colaboración y buena disposición de todas las personas participantes: técnicos de cultura y biblioteca, alcaldía, concejalía, trabajador social de la comarca y representación de los centros educativos y el consultorio».

Dentro de esta iniciativa, la concejalía de Servicios Sociales de Mallén organizó una charla de la mano de la nutricionista Beatriz Martínez bajo el título Comer bien, vivir mejor. Consejos para una vida plena.