ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE MALLÉN
La Mesa Intersectorial de Salud da sus primeros pasos
LA CRÓNICA
El 28 de octubre se celebró la primera reunión de la Mesa Intersectorial de Salud en el Ayuntamiento de Mallén, como parte del proceso de implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud.
En esta primera toma de contacto del grupo de trabajo se comentaron los distintos proyectos que se han trabajado desde cada ámbito y entre todos se va a elaborar el Mapa de Activos de Salud, identificando y recogiendo los recursos locales con los que contamos en Mallén para promover entornos y estilos de vida saludables y que se difundirá a toda la población para potenciarlos y que podamos disfrutar de ellos el mayor número posible de vecinos. Esta información también servirá de punto de partida para analizar e identificar las necesidades y las áreas de mejora en este sector.
«Desde el Ayuntamiento de Mallén queremos agradecer la colaboración y buena disposición de todas las personas participantes: técnicos de cultura y biblioteca, alcaldía, concejalía, trabajador social de la comarca y representación de los centros educativos y el consultorio».
Dentro de esta iniciativa, la concejalía de Servicios Sociales de Mallén organizó una charla de la mano de la nutricionista Beatriz Martínez bajo el título Comer bien, vivir mejor. Consejos para una vida plena.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables