Ñaming incrementará un 30% la capacidad de producción

Ñaming concluyó las obras de su nueva nave en Mallén que incrementará un 30% la capacidad de producción y en 60 personas el número de trabajadores. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón; y el alcalde de Mallén, Rubén Marco, visitaron el 8 de octubre las instalaciones de la compañía. En total, 7.200 metros cuadrados que cuentan con una nave industrial de 1.373 metros cuadrdos, lo que ha permitido incrementar la producción con cuatro líneas adicionales y contratar 60 puestos de trabajo adicionales.

Esta nueva instalación ha permitido afrontar la necesidad que tiene la empresa para incrementar su capacidad productiva y ha supuesto un desembolso de 2,1 millones de euros, a los que hay que agregar 2 millones de euros adicionales para la adquisición de maquinaria. Con ello constituye un obrador completamente independiente, refrigerado y diseñado para integrarse en la certificación de calidad International Featured Standars.

Para Rubén Marco, se trata de «una ampliación muy positiva para Mallén y el entorno, pues la empresa da trabajo a muchas personas y prevé ampliar la plantilla. Poco a poco han ido creciendo y consolidándose en Mallén, siendo un pilar industrial fundamental para la localidad». La nave cuenta con salas de almacenamiento para materias primas refrigeradas y panes, así como con una zona productiva con capacidad para cuatro nuevas líneas que permitirán un incremento notable en la planta de Mallén. Asimismo, dispone de vestuarios, comedor para el personal y muelles de carga.

Para Vaquero, el pasado, presente y futuro de Ñaming en Mallén constituye un «ejemplo de éxito». «Su presencia en Mallén ha permitido transformar oportunidades en empleo y desarrollo, fijando población, atrayendo talento, generando riqueza y demostrando que el Aragón rural puede ser tan competitivo como cualquier entorno urbano», señaló.

Hizo alusión a su vez en las potencialidades que este proyecto empresarial tiene en nuestra comunidad: «ha sabido vincular el respeto por la tierra, la importancia agroalimentaria de Aragón y también la apuesta por la innovación y la tecnología para competir en un sector en constante evolución». Por esa razón subrayó que el futuro del medio rural, en el que Ñaming es un «claro exponente», pasa por «apostar por los que quieren emprender desde el territorio y ofrecer las condiciones que hagan posible que la vida y la economía florezcan más allá de las grandes ciudades».

El director general de Ñaming, Jorge Miranda, explicó los planes de futuro de la compañía.

Importantes inversiones

A los ocho millones de euros de inversión de los últimos tres años para la ampliación y nuevas líneas de producción, se suma también el propósito de continuar la senda de crecimiento con una nueva ampliación que podría duplicar la extensión actualmente existente, así como la capacidad de producción y también el número de puestos de trabajo.

«Nuestro propósito es seguir con la senda de crecimiento de nuestro modelo de producción basado en productos casual-food, que sólo en la planta zaragozana nos permite producir 40 millones de unidades y realizar un total de 200.000 entregas en un solo año, suponiendo un 54% de la cuota de mercado en 2024», especificó.

Calificó la planta de Mallén como «estratégica» para poder fabricar más de 200 referencias distintas, una cifra en constante evolución con el lanzamiento anual de 30 nuevas recetas. De esta manera, consiguen que más de 200.000 personas consuman a diario estos productos y que estén presentes en más de 40.000 puntos de venta.