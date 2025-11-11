El órgano de San Lorenzo recupera su brillo y musicalidad

El Ayuntamiento de Magallón ha llevado a cabo la restauración del mueble del órgano histórico de la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, una actuación de gran valor patrimonial financiada íntegramente por el consistorio con una inversión total de 8.651 euros.

El órgano, datado en el siglo XVIII, constituye una pieza única dentro del patrimonio artístico y musical del municipio. Su mueble de madera, sustentado sobre dos ménsulas macizas alargadas ancladas en la pared, presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo, lo que hacía imprescindible una restauración para asegurar su conservación y estabilidad.

Cabe destacar la colaboración de la Asociación del Órgano Histórico de Magallón, que ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del proyecto, recabando la información técnica necesaria y contactando con los profesionales especializados que han llevado a cabo la intervención. Gracias a su implicación, el proceso se ha realizado con el máximo rigor y respeto por sus valores históricos y artísticos.

Los trabajos de restauración, ejecutados por especialistas en bienes muebles, han consistido en la limpieza de la laca oxidada acumulada durante los años, respetando las piezas doradas y policromadas; la aplicación de tratamiento anticarcoma en toda la madera natural, especialmente en la parte posterior del mueble; y el fortalecimiento y consolidación de las zonas afectadas por carcoma mediante productos específicos. También el masillado y sellado de rajas y grietas; el ajuste y fijación de las piezas sueltas o dañadas; y la protección final con un barniz satinado incoloro acrílico, que devuelve el brillo y protege la madera frente al desgaste.