Paseos para fomentar la salud y la compañía entre los mayores

Ainzón retomó el martes 14 de octubre los paseos saludables, una iniciativa que ya tuvo una gran acogida y busca promover la salud y el bienestar entre las personas mayores de la localidad. La actividad está organizada y subvencionada por el ayuntamiento y reúne a un grupo de personas para realizar un paseo dos días a la semana.

Así, los paseos saludables tienen como objetivo principal proporcionar compañía y promover la práctica de ejercicio físico moderado entre todas las personas mayores. Con ello se busca mejorar la salud física y emocional de los participantes, y fomentar las relaciones sociales y prevenir la soledad. La actividad es gratuita y está abierta a todas las personas mayores.