La peña Sin techo contagia su alegría a los fuendejaleros

Los días 24, 25 y 26 de octubre se celebró la fiesta de los mozos 2025. La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Fuendejalón preparó una serie de actos para todos los públicos para que se pudiese disfrutar de una de las celebraciones más queridas y esperadas por los fuendejaloneros.

El domingo, día de la fiesta de los mozos, tuvo lugar el tradicional sorteo de la Virgen en la ermita, que como siempre llenó de emoción a todos los vecinos. La persona agraciada a quien le tocó la Virgen al grito Viva la Virgen del Castillo fue Isabel Tolosa, quien hizo la fiesta acompañada de otros cuatro miembros de la peña Sin techo de Fuendejalón: Isabel Torres, Arancha Laborda, Beatriz Gil y Alejandra Sánchez. La peña Sin techo quiso contribuir a que la tradición del sorteo de la Virgen no se perdiera, por ello la fiesta la hizo toda la peña representada por estas cinco mozas.

Con previo acuerdo, la imagen de la Virgen se llevó a casa de Isabel Torres, y a lo largo del año se irá informando de los siguientes traslados. Antes existía una lista interminable de mozos que se apuntaban desde bien jóvenes para hacer la fiesta y las personas esperaban a que llegase su año con mucho entusiasmo, «pero los tiempos han cambiado y con el ritmo de vida que llevamos nos es difícil adquirir más compromisos, pero no podemos dejar perder esta tradición que ya hacían nuestros abuelos, como nos recuerda la parroquia en la carta que dirigió al pueblo ». «La peña Sin techo tuvo un gran detalle al decidir hacer la fiesta para que se mantenga viva esta bonita tradición tan nuestra, que desde aquí queremos reconocer y agradecer», destacan desde el consistorio.