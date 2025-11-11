Los pequeños celebran el súperpoder de la lectura

La biblioteca de Mallén celebró en octubre el Día de las Escritoras, con un entrañable encuentro junto al grupo de lectura de la Residencia San Sebastián. Entre lecturas y emociones, se rindió homenaje a las mujeres que han dejado huella con su escritura.

Pocos días después, el alumnado del segundo ciclo del CEIP Manlia disfrutó de una jornada inolvidable en el Día de las Bibliotecas, con la visita de las autoras Mari Carmen Aznar y Patricia Gayán, creadoras de Los Poelocos. Entre risas y canciones, el lema ¡Vivan las bibliotecas!’ resonó entre los más pequeños.