El personal se forma en casos de violencia

El personal del Ayuntamiento de Mallén asistió el 29 de octubre a una formación sobre sensibilización y detección de las violencias de género y sexuales. Esta sesión se realizó en el marco de la presentación de su Protocolo de coordinación municipal para la atención y protección en casos de violencia de género en el ámbito local.

La actividad permitió a los asistentes estar al tanto de cómo actuar frente a este tipo de situaciones y refuerza el compromiso de la institución con la protección de las víctimas y la erradicación de las violencias contra las mujeres.

Charla en la biblioteca

Además, la biblioteca acogerá la charla Consentimiento y respeto mutuo. Estrategias para la detección de violencias. Será el 21 de noviembre a las 18.00 horas, abierta a toda la ciudadanía.