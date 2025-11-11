La restauración de la cubierta, en su recta final

El Ayuntamiento de Fuendejalón y la Parroquia de San Juan Bautista avanzan en la fase final de las obras de restauración de la cubierta de la iglesia parroquial, una intervención de gran complejidad técnica que ha permitido la consolidación estructural y la recuperación de uno de los bienes patrimoniales más emblemáticos del municipio.

La actuación, desarrollada en varias fases y con el apoyo de diferentes instituciones, ha tenido como objetivo la restauración integral de la cubierta y la mejora de la estanqueidad del templo, afectado por el paso del tiempo y la filtración de aguas en distintos puntos de su estructura. Los trabajos han comprendido la sustitución de elementos de madera deteriorados, la reparación del entramado estructural y la renovación completa del sistema de teja cerámica tradicional, respetando la estética y los materiales originales del edificio.

Uno de los aspectos más destacados de esta intervención ha sido la complejidad del montaje de andamios y sistemas de seguridad, dada la dimensión y altura de la nave central y la necesidad de trabajar sobre una estructura histórica protegida. Los trabajos se han llevado a cabo mediante andamiajes perimetrales y plataformas interiores suspendidas, permitiendo el acceso seguro a las cubiertas sin alterar los elementos ornamentales del interior del templo.

La iglesia parroquial de San Juan Bautista, situada en el corazón del casco urbano de Fuendejalón, es un referente del patrimonio religioso y cultural de la localidad. Su conservación resulta esencial tanto por su valor histórico-artístico como por su papel central en la vida social y festiva del municipio.

El alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa, ha señalado que «esta restauración es un paso decisivo en la conservación del patrimonio histórico local. La complejidad de la obra y el esfuerzo técnico que ha supuesto demuestran el compromiso del ayuntamiento y de la comunidad parroquial con la preservación de nuestra identidad cultural». Con esta fase final de obras, Fuendejalón culmina un proceso que garantiza la seguridad estructural, la protección frente a filtraciones y la conservación del valor patrimonial.