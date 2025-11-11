Risas y malabares en el Centro de Ocio

Bengala Teatro Circo ofreció el espectáculo Bengala y la maleta y un taller el domingo 5 de octubre en el Pabellón Centro de Ocio de Mallén. El público disfrutó primero del espectáculo de Bengala, un clown con grandes y sencillas vivencias con las que le gusta aprender, descubrir y soñar. Está muy contento porque tiene trabajo en el circo, ya que es el encargado de llevar y preparar el camerino de los artistas antes de que comience el espectáculo. Y aunque antes de la función surgen diversos problemas, Bengala demuestra que con cariño y esfuerzo las personas pueden cumplir sus sueños. A continuación, niños y adultos pudieron experimentar de primera mano lo que es mover los platos, jugar con el diábolo y mantener el equilibrio.