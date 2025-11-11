BENGALA TEATRO CIRCO
Risas y malabares en el Centro de Ocio
LA CRÓNICA
Bengala Teatro Circo ofreció el espectáculo Bengala y la maleta y un taller el domingo 5 de octubre en el Pabellón Centro de Ocio de Mallén. El público disfrutó primero del espectáculo de Bengala, un clown con grandes y sencillas vivencias con las que le gusta aprender, descubrir y soñar. Está muy contento porque tiene trabajo en el circo, ya que es el encargado de llevar y preparar el camerino de los artistas antes de que comience el espectáculo. Y aunque antes de la función surgen diversos problemas, Bengala demuestra que con cariño y esfuerzo las personas pueden cumplir sus sueños. A continuación, niños y adultos pudieron experimentar de primera mano lo que es mover los platos, jugar con el diábolo y mantener el equilibrio.
- El futuro de Rubén Sellés, la broma de Bakis y el engendro de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Jorge Mas, la desafección de la propiedad y el origen de la hecatombe del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
- Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables