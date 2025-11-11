Rutas saludables para conocer el entorno

El taller del Aula de Adultos invita a salir para explorar el entorno natural del municipio, aprender de él y generar algo tan importante como es la socialización. En Fuendejalón hay caminos y senderos que llevan a parajes con tradición e historia, un recurso que queremos aprovechar, a través de un hábito saludable como es caminar en compañía y de manera moderada.

La primera ruta fue un recorrido por las bodegas, un patrimonio histórico y cultural del municipio, un viaje en el tiempo que se trasladó al trabajo de los antepasados, sus costumbres y modos de vida. La segunda fue una andada hasta la Champiñonera donde se dio a concoer el proceso de la cría del champiñón. La tercera salida se realizó por la sierra hasta el Calvario, una ermita que se pudo visitar, pasando por el antiguo cementerio municipal y los depósitos de agua. La cuarta fue una excursión a Los Majuelos y La Fontella, dos términos de la localidad con mucha historia y otras curiosidades como tener el primer equipo de fútbol que se formó en el municipio.

Y la última salida fue al punto geodésico de la Sierra. Gustó mucho porque es una bonita andada por camino y sierra. Se explicó qué es un vértice o punto geodésico, qué características tiene y para qué sirve. Los asistentes también recibieron información sobre el vértice de Fuendejalón denominado Sierra, cómo que fue construido en 1985 y que tiene una altitud de 544.683 m sobre el nivel del mar. Como dijo la técnica Raquel Tolosa, «tener un punto geodésico en la sierra del pueblo es una oportunidad para explorar la red geodésica, que ayuda a realizar mapas y estudios geográficos precisos».